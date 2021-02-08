МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Прогресс не стоит на месте, и методы мошенничества эволюционируют вместе с ним в зависимости от обновления методов защиты систем. С появлением биометрии мошенники нашли способы обхода новой банковской системы — теперь достаточно создать биометрический профиль человека, собрав голосовые данные, чтобы удаленно украсть деньги со счета. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев. Эксперт рассказал, зачем мошенники записывают ваш голос по телефону

Мошенники работают по своей прежней схеме — обзвон базы в поисках доверчивой жертвы. Только теперь помимо выманивания ключевых слов, номеров карт и паролей, также записывается голос жертвы.

При этом мошенник старается вынудить жертву произнести типичные фразы, которые банки используют при сборе биометрических данных для создания голосового профиля. Чаще всего это цифры от 1 до 9, слова "да", "нет", "подтверждаю" и так далее.

Чтобы жертва доверилась мошеннику, ее вводят в панику и дезориентируют – сообщают информацию о краже денег со счета или что-либо неожиданное. Нагнетая обстановку, мошенник в конце концов заставит жертву запаниковать и послушно отвечать на поставленные вопросы.

"Нередко мошенники могут представляться организациями, занимающимися благотворительностью или проводящими социальные опросы. Таким образом они могут получить у вас все необходимые данные под видом невинных вопросов", — предупреждает специалист.

Именно так мошенник получит голосовой профиль жертвы, который впоследствии с помощью программ сможет применить для снятия денег со счета. Конечно, у них может ничего не получиться – во многих банках система задает нестандартные вопросы, на которые с помощью голосового профиля не ответить. Однако использовать его могут и для других вещей, например, для шантажа богатой жертвы. Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram

"Всегда стоит учитывать, что сотрудники банка никогда не спросят у вас CVC-код или пароли от кабинета, прочую важную информацию. Не открывайте ссылки в сообщениях от банка, так как они могут быть заражены опасными вирусами, которые добудут информацию с вашего телефона. Будьте бдительны при получении подозрительных звонков и сообщений", — резюмировал эксперт.