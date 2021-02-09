МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина превысила 45 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Ажиотаж вокруг биткоина вызвал сбои на крупнейшей криптовалютной бирже

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на до 45 034 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 1.55 мск биткоин дорожает на 16%, до 44,77 тысячи долларов.

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