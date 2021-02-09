МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам декабря прошлого года выросло на 0,7% — до 5,3 миллиона ссуд, обновив исторический максимум, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов

По данным компании, число "плохих" микрозаймов растет с октября 2019 года. При этом за весь прошлый год показатель подскочил на 30,9% — до рекордных 5,3 миллиона микрозаймов.

"Абсолютная цифра, возможно, выглядит пугающе, но её относительное значение к портфелю МФО в целом на уровне 40% с учетом доходности займов МФО не вызывает серьезных опасений", — прокомментировал гендиректор бюро Олег Лагуткин.

В то же время в декабре объем просроченной задолженности немного сократился — на 0,2%, до 63,3 миллиарда рублей.

Микрофинансовые организации в прошлом году нарастили портфель займов на 14% — до рекордных 170,7 миллиарда рублей. Всего у россиян в настоящее время открыто 12,9 миллиона микрозаймов, что также является историческим максимумом.

Такой результат можно объяснить в том числе постепенным уменьшением полной стоимости микрозайма в 2020 году. Так, показатель в четвертом квартале прошлого года находился на абсолютных минимумах за всю историю наблюдений — 300% годовых.

"Регулятор проводит последовательную работу по стабилизации рынка микрофинансирования, вводя дополнительные требования к компаниям и их процессам, а также ограничения, в том числе на максимальный процент по микрозаймам. В 2021 году можно ожидать дальнейшего снижения данного показателя, так как рынок ожидает дальнейшего регуляторного воздействия", — пояснил Лагуткин.

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