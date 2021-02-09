2021-02-09T09:38:02+03:00
2021-02-09T09:38:02+03:00
2021-02-09T09:38:02+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210209/832999637.html
Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" в четвертом квартале выросли на 18,9%
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в четвёртом квартале 2020 года увеличила общие продажи (GMV) на 18,9% по... ПРАЙМ, 09.02.2021
отчетность, продажи, м.видео-эльдорадо, новости, бизнес, финансы
https://1prime.ru/images/83229/93/832299376.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/93/832299376.jpg
https://1prime.ru/images/83229/93/832299375.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/93/832299375.jpg
https://1prime.ru/images/83229/93/832299374.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/93/832299374.jpg
https://1prime.ru/experts/20210209/832999409.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в четвёртом квартале 2020 года увеличила общие продажи (GMV) на 18,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 164,3 миллиарда рублей с НДС, говорится в сообщении группы.
Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими.
По итогам 2020 года чистый оборот группы увеличился на 15,4% и составил 504,8 миллиарда рублей.
"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец 2020 года группа объединяла 1 074 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.) Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".