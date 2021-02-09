МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в четвёртом квартале 2020 года увеличила общие продажи (GMV) на 18,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 164,3 миллиарда рублей с НДС, говорится в сообщении группы. М.Видео представит стратегию

Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими.

По итогам 2020 года чистый оборот группы увеличился на 15,4% и составил 504,8 миллиарда рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец 2020 года группа объединяла 1 074 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.) Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".