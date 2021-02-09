МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2020-2021 финансового года (завершившихся 31 декабря 2020 года) составил 367,72 миллиарда иен (3,48 миллиарда долларов) против прибыли годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Продажи Nissan Motor упали на 22% в 2020 году

Убыток на акцию составил 93,98 иены (0,89 доллара) против прибыли в 10,04 иены (0,09 доллара) годом ранее. Операционный убыток составил 131,63 миллиарда иен (1,25 миллиарда долларов) против прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 29,2% в годовом выражении — до 5,317 триллиона иен (50,4 миллиарда долларов).

Nissan по итогам третьего квартала увеличила чистый убыток на 44% в годовом выражении, до 37,8 миллиарда иен (358 миллионов долларов). Разводненный убыток на акцию достиг 9,65 иены (0,09 доллара) против убытка в 6,67 иены (0,06 доллара) год назад. Операционная прибыль при этом выросла в годовом выражении на 19,3%, до 27,1 миллиарда иен (256,7 миллиона долларов). Выручка снизилась на 11,2%, до 2,224 триллиона иен (21,1 миллиарда долларов).

Компания также изменила свои финансовые прогнозы на текущий финансовый год, который завершится 31 марта. Теперь Nissan ожидает операционный убыток в 205 миллиардов иен (1,94 миллиарда долларов) по сравнению с ноябрьским прогнозом в 340 миллиардов иен (3,22 миллиарда долларов); выручку — в 7,7 триллиона иен (72,9 миллиарда долларов) против 7,94 триллиона иен (75,2 миллиарда долларов) в прошлом отчете; чистый убыток — в 530 миллиардов иен (5,02 миллиарда долларов), хотя в ноябре ожидалось 615 миллиардов иен (5,82 миллиарда долларов). Nissan планирует переключиться на производство электромобилей к 2030 году

Продажи за девять месяцев фингода сократились на 24,8% и составили 2,78 миллиона машин. В Европе, включая Россию, продажи Nissan снизились на 28,9%, до 281 тысяч единиц. Компания ожидает, что достигнет уровня продаж по итогам финансового года в 4,015 миллиона автомобилей, что на 3,6% меньше ноябрьской оценки.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.