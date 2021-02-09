МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в своём докладе отметил необходимость понижения ключевой ставки Банка России (сейчас — на уровне 4,25% годовых) еще на 0,5 п.п. для поддержания целевого уровня инфляции и обеспечения пространства для проведения дальнейшей монетарной политики. ЦБ пояснил причины сворачивания льготной ипотеки под 6,5%

"ЦБ России должен уменьшить ставку в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года. По оценке специалистов (фонда – ред.), снижение ставки на 50 базисных пунктов необходимо в рамках базового сценария, чтобы… сохранить пространство для реагирования на будущие потрясения", — говорится в документе.

Фонд придерживается прогноза инфляции в России к концу текущего года на уровне 3,5%. МВФ прогнозирует, что инфляционное давление ослабнет по мере уменьшения эффектов ослабления курса рубля.

В докладе также отмечается, что сам ЦБ РФ ожидает инфляцию на конец года на уровне 3,5-4%.

Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор снизил свою ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

Однако обвалившийся курс рубля на фоне оживления спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений разогнал инфляцию, и в начале осени регулятор был вынужден "поставить цикл смягчения на паузу".

Инфляция в России по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе еще ускорилась — до 5,2%.

В декабре ЦБ в третий раз подряд оставил ставку неизменный и ужесточил сигнал относительно будущих действий: теперь он будет оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала для дополнительного снижения ставки.

По ожиданиям опрошенных РИА Новости аналитиков, в эту пятницу, когда пройдёт очередное заседание его совета директоров, регулятор вновь не станет менять ключевую ставку.

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