МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2020-2021 финансового года составила 1,468 триллиона иен (14 миллиардов долларов), что на 14,1% меньше показателя годичной давности, сообщила компания в официальном отчете. Toyota отзывает в России более 82 тысяч внедорожников

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 520,04 иены (4,96 доллара) против 602,17 иены (5,74 доллара) за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании в годовом выражении уменьшилась на 15% — до 19,525 триллиона иен (186,2 миллиарда долларов), а операционная прибыль сократилась на 26,1%, до 1,508 триллиона иен (14,4 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota выросла в 1,5 раза, до 838,696 миллиарда иен (8 миллиардов долларов) по сравнению с предыдущим годом. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 296,25 иены (2,82 доллара) против 198,63 иены (1,89 доллара) за три месяца в 2020 году. Выручка в годовом выражении поднялась на 7% — до 8,15 триллиона иен (77,7 миллиарда долларов), а операционная прибыль выросла в 1,5 раза, до 987,941 миллиарда иен (9,42 миллиарда долларов). Toyota вернулась на первое место по продажам автомобилей в мире

Мировые продажи компании за 9 месяцев составили 5,438 миллиона автомобилей, что на 20,7% меньше показателя годичной давности. Продажи за третий квартал текущего финансового года выросли в годовом выражении на 6,9% и составили 2,353 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года продать суммарно 7,6 миллиона автомобилей.

Toyota также улучшила прогноз по выручке и чистой прибыли. Теперь компания ожидает выручку по итогам года в 26,5 триллиона иен (252,7 миллиарда долларов) против предыдущего прогноза в 26 триллионов иен (248 миллиардов долларов). Прогноз по чистой прибыли повышен до 1,9 триллиона иен (18,1 миллиарда долларов) вместо 1,42 триллиона иен (13,54 миллиарда долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.