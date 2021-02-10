МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам 2020 года снизилась на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 6,427 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Societe Generale в России упала почти в два раза

Разводненная прибыль на акцию составила 4,33 доллара против 4,57 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта опустилась на 10,7% — до 122,485 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 2,846 миллиарда долларов против убытка в 194 миллиона год назад. Разводненная прибыль на акцию составила 1,93 доллара против убытка в 0,16 доллара за четвертый квартал предыдущего года, скорректированная прибыль — 1,93 доллара против 0,05 доллара, зафиксированных годом ранее. Выручка за три отчетных месяца увеличилась на 21,7% — до 37,518 миллиарда долларов.

Продажи компании за 2020 год составили 6,829 миллиона машин, снизившись на 11,5% в годовом выражении. В США было продано 2,547 миллиона автомобилей, что на 11,8% ниже показателя прошлого года. Продажи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки снизились на 6,6% — до 3,434 миллиона автомобилей.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).