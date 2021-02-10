КРАСНОЯРСК, 10 фев — ПРАЙМ. Депутаты комитета заксобрания Красноярского края приняли решение о внесении в повестку очередной сессии вопроса об обращении к президенту и одному из основных бенефициаров "Норникеля" Владимиру Потанину о выплате 146 миллиардов рублей за счет личных средств, сообщается на сайте краевого парламента. "Норникелю" предъявят новые претензии из-за ущерба на ТЭЦ в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края в начале февраля принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от разлива топлива в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.

"Комитет по госустройству предлагает сессии рассмотреть вопрос об оплате Владимиром Потаниным многомиллиардного штрафа из собственных средств. Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению большинством голосов принял решение о внесении на сессию проекта обращения Законодательного Собрания Красноярского края к президенту, председателю правления ПАО "ГМК "Норильский никель" В. О. Потанину", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится о причинах принятия решения. Минфин рассказал, на что пойдут взысканные с "Норникеля" средства

"Взыскание штрафа за причиненный после аварии вред из средств ГМК "Норильский никель" повлечет за собой значительные потери для краевого бюджета, который недополучит налог на прибыль. Мы должны предпринять все меры, чтобы защитить интересы жителей края, и одна из таких мер — возмещение вреда не за счет компании, а за счет личных средств ее руководителя", — цитирует пресс-служба законодательного собрания слова зампреда комитета Александра Новикова.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.