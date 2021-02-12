МОСКВА, 12 фев ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P понизило на одну ступень рейтинги американских нефтяных компаний Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, говорится в соответствующих пресс-релизах агентства.

В частности, рейтинг Chevron был понижен до уровня "AА-" с "AA" со стабильным прогнозом, рейтинг Exxon — также до уровня "AA-" с "AA", но прогноз рейтинга негативный, рейтинг ConocoPhillips же был понижен с уровня "A" до "A-".

Агентство вместе с тем вывело рейтинги из списка на пересмотр с возможностью понижения. 26 января S&P поместило рейтинги многих мировых нефтегазовых компаний в список на пересмотр с возможностью понижения из-за отраслевых рисков. В частности, агентство отмечало, что переход потребителей на альтернативные энергоносители, волатильность цен и снижение прибыльности увеличивают риски для производителей нефти и газа. Когда прекратится рост цен на жилье в Москве и Подмосковье

"S&P недавно пересмотрело оценку рисков для нефтегазовой отрасли до "умеренно высокого" с "промежуточного", чтобы отразить растущие риски, связанные с переходом на энергетику из-за изменения климата и выбросов углерода и парниковых газов, низкой прибыльности отрасли", — говорится в сообщении.

Стабильный прогноз рейтингов Chevron и Conoco отражает ожидания того, что компании будут поддерживать разумную финансовую политику, которая уравновешивает доходность акционеров и долговую нагрузку.

Негативный прогноз рейтинга ExxonMobil определён высоким уровнем левериджа компании и отражает возможность дальнейшего понижения этого рейтинга, если отношение средств от операционной деятельности к долгу будет оставаться значительно ниже 60% в течение длительного периода.