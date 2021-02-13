МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Финансовая пирамида чаще всего предлагает доходность, в разы превышающую безрисковую ставку. При этом отсутствуют какие-либо гарантии доходности, то есть предлагаемая доходность может варьироваться в широком диапазоне. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Банк России в прошлом году выявил 222 финансовые пирамиды

Кроме того, у финансовых пирамид отсутствуют необходимые разрешения, лицензии на соответствующую финансовую деятельность, основания на возможность привлекать средства от физлиц.

"Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы", — добавляет аналитик.

Для таких организаций характерно не коммерческое размещение рекламы, а посты в интернете от якобы участников "пирамиды", вложивших свои средства. При этом предоставляется минимум информации и финансовой отчетности компании, которая отсутствует в профильных публичных источниках.

"Такие финансовые пирамиды обычно не имеют истории, возникают из "ниоткуда", а описание предыдущей деятельности не подтверждается в официальных источниках", — резюмирует эксперт.

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