МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Семейного дохода в размере 100 тысяч рублей в месяц достаточно для покупки однокомнатной квартиры практически в любом городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ипотечные квартиры должников разрешат продавать на электронных торгах

Средняя зарплата в России сегодня составляет 45-50 тысяч рублей, отмечает заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, ссылаясь на данные Росстата. Поэтому общий заработок семьи в 100 тысяч рублей, по его словам, позволяет купить "однушку" практически в любом городе страны, за исключением столицы.

"Учитывая, что выплаты в месяц по ипотеке составят около 30 тысяч рублей, то это возможно, учитывая государственные программы поддержки молодых семей и ту же льготную программу под 6,5%. Если рассуждать о покупке жилья без ипотеки, то можно накопить минимальную необходимую для покупки сумму в 2 миллиона рублей. Правда, многим придется копить слишком долго", — говорит Цыганов.

В Москве в зависимости от уровня первоначального взноса (20-40%) минимальный доход семьи для комфортного обслуживания ипотеки на среднюю однокомнатную квартиру должен составлять 120-160 тысяч рублей в месяц, поясняет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. В Казани — 51-68 тысяч рублей, в Новосибирске – 42-56 тысяч рублей, в Краснодаре – 26-34 тысячи рублей.

"Минимальный доход для обслуживания среднего ипотечного кредита с условием предельно допустимой нагрузки ниже 50%, взятого в декабре прошлого года (2,65 миллиона рублей) на средний срок (225 месяцев), составляет 45 тысяч рублей", — отмечает Лопатин.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов напоминает, что средняя зарплата в Москве на сегодня составляет порядка 95 тысяч рублей, что за год позволяет получить около 1,1 миллиона рублей. "По сценарию приобретения "однушки" без ипотеки накопить на квартиру в Москве не тратя ни копейки на жизнь можно за 5,5 лет. В регионах "в среднем" похожее соотношение. Там тоже со средней зарплаты на самую дешевую квартиру в условиях жесткой экономии копить придется 5-6 лет", — рассуждает Попов.

"Однушка" в городах Центрального федерального округа обойдется в 3,5 миллиона рублей, в этом случае доход семьи не должен быть ниже 70 тысяч рублей в месяц, отметил в свою очередь главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

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