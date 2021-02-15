МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa прорабатывает возможность использования карт для покупки и продажи криптовалют в странах, где это не противоречит местному законодательству, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. Глава Банка России высказалась о взлете биткоина

"Сегодня рынок криптовалют можно условно разделить на два сегмента. К первому относятся цифровые валюты центральных банков, а также цифровые валюты, привязанные к фиатным валютам, например, стейблкойны. Ко второму сегменту относятся те криптовалюты, которые, по своей сути, являются активами и используются как инструмент инвестирования. Стратегия нашей работы с такого рода криптовалютами заключается в том, чтобы взаимодействовать с операторами криптокошельков и криптобирж с целью сделать возможным использовать карты Visa для покупки и продажи таких криптовалют в странах, где это не противоречит местному законодательству", — рассказали в Visa.

Один из шагов в реализации данной стратегии – партнерство с необанком First Boulevard в США, благодаря которому клиенты банка смогут покупать, хранить и продавать цифровые активы через банк криптовалют Anchorage.

Что касается первого типа цифровых валют, у них есть инновационный потенциал для использования в качестве средства платежа наряду с обычными деньгами, считают в платежной системе. "Мы взаимодействуем с эмитентами таких цифровых валют, привнося свой опыт в области безналичных платежей, обеспечения их безопасности и доступности для потребителей", — добавили в Visa.

Над внедрением такого инструмента наряду с другими странами работает и Россия. Концепцию цифрового рубля ЦБ представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

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