МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Число денежных переводов в России через систему быстрых платежей (СБП) выросло в прошлом году почти в 16 раз по сравнению с 2019-м — с 7 миллионов до 110 миллионов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Эксперт рассказал, когда с клиента банка могут внезапно списать комиссию

При этом объем операций увеличился более чем в 13 раз — с 59 миллиардов до 790 миллиардов рублей.

Как отметили специалисты организации, позитивная динамика продолжилась и в 2021 году. По последним оценкам, в январе россияне совершили более 23 миллионов переводов на сумму около 160 миллиардов рублей.

Таким образом, всего с момента запуска СБП общий объем транзакций в системе превысил триллион рублей.

По мнению исполнительного директора финансово-технической платформы "Фаст Ривер" Тимофея Перова, резкий рост числа переводов в 2020 году был отчасти связан с последствиями пандемии.

"Пандемия и режим самоизоляции сыграли свою роль, поэтому на фоне вынужденных ограничений пользователи выбирали более удобный цифровой формат для переводов средств. Также на популярность сервиса повлияла возможность пересылать деньги быстро и бесплатно", — отметил эксперт.

Система быстрых платежей заработала в начале 2019 года и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. С 1 мая 2020 года россияне получили возможность проводить соответствующие операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии.

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