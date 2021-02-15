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Сечин назвал среднюю зарплату сотрудников "Роснефти"
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Средняя зарплата в "Роснефти" превышает 80 тысяч рублей в месяц, и текучесть кадров очень низкая, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным... ПРАЙМ, 15.02.2021
роснефть, зарплата, новости, бизнес, финансы, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Средняя зарплата в "Роснефти" превышает 80 тысяч рублей в месяц, и текучесть кадров очень низкая, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом, она (зарплата – ред.) превышает 80 тысяч примерно в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая", — рассказал Сечин.
Ранее он говорил, что средняя зарплата сотрудников "Роснефти" примерно в два раза превышает среднюю по России.
По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в РФ в январе-ноябре 2020 года составляла 49 454 рубля.