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Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников
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Сбербанк с апреля начнет в своем мобильном приложении подключать услугу, которая поможет клиентам выявлять звонки мошенников, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев. "В... ПРАЙМ, 15.02.2021
сбербанк, новости, экономика, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк с апреля начнет в своем мобильном приложении подключать услугу, которая поможет клиентам выявлять звонки мошенников, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев.
"В ближайшем времени мы планируем внедрить… услугу "кто звонит", чтобы и на этом уровне бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий", — рассказал он журналистам. Он добавил, что полноценное масштабирование данного сервиса начнется в апреле.
Царев напомнил, что уже сегодня клиенты могут внести номер мошенника в базу банка, а также проверить, есть ли его собственный телефон или электронная почта в каких-либо мошеннических базах.
Сбербанк в декабре сообщил, что начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь его антифрод-система будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам операторов связи.
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