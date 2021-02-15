МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Расходы россиян на неделе с 8 по 14 февраля выросли по сравнению с показателем годом ранее на 1,8%, однако продолжающееся падение трат в секторе услуг свидетельствует о стагнации спроса в данном сегменте, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс". Сбербанк предлагает клиентам отказаться от пластиковых карт

"По сравнению с тем же периодом прошлого года потребительские расходы россиян на прошедшей неделе выросли на 1,8% г/г. С 8 по 14 февраля спрос домохозяйств остается вблизи максимальных с начала пандемии уровней", — подсчитали эксперты.

Отмечается, что с середины января после "длинных праздников" изменений в структуре расходов с каждой неделей становится меньше. Так, темпы роста трат на продукты составили на прошлой неделе 5,3% в годовом выражении против 5,2% неделей ранее. Расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,6% год к году против 9,5% в начале февраля.

"Спрос в секторе услуг стагнирует (–16,6% год к году). По всей видимости, можно говорить об устойчивом изменении потребительского поведения как результате пандемии", — считают аналитики.

При этом количество активных торговых точек также стабилизировалось: как и неделей раньше, оно на 4,6% выше уровней прошлого февраля.

Читайте также:

Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников