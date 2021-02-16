МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2020 году досрочно погасли ипотечных кредитов на рекордную сумму в 1,94 триллиона рублей, что больше аналогичного показателя 2019 года в 1,7 раза, подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ. Эксперты считают, что россияне направляли на это свои сбережения из банков, в том числе валютные, и сэкономленные во время пандемии средства. Молодые россияне стали реже брать ипотеку

Россияне весь прошлый год досрочно выплачивали ипотечные долги ударными темпами: в первом квартале сумма достигла 389 миллиардов рублей, во втором квартале на фоне коронавируса погашение немного "просело" — до 364,5 миллиарда рублей, однако уже в третьем квартале объем погашенных кредитов достиг 523,5 миллиарда рублей. Заемщики не сбавили темпы и в четвертом квартале — объем досрочного погашения подскочил еще на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, до 663 миллиардов рублей.

В результате за год клиенты банков досрочно погасили долгов по ипотеке на 1,94 триллиона рублей против 1,17 триллиона рублей в 2019 году. Основным источником средств для погашения в прошлом году стали собственные средства заемщиков: из своих "карманов" россияне вернули в банки 1,66 триллиона рублей против 1 триллиона рублей годом ранее. Кроме того, на 42% подскочил объем выплаченной за счет госсубсидий ипотеки — до 155,4 миллиарда рублей.

Также россияне активно перекредитовывались: за прошлый год объем досрочно возвращенных ипотечных долги за счет рефинансирования вырос втрое — до 64,3 миллиарда рублей. Досрочное погашение за счет прочих средств выросло за год в 2,8 раза — до 49,8 миллиарда рублей, за счет полученных от реализации заложенного имущества средств — вдвое, до 14 миллиардов рублей. Единственным источником досрочного погашения, который показал спад, стали отступные: за год их них было погашено ссуд всего на 384 миллиона рублей против 853 миллионов рублей годом ранее.

Россияне в основном досрочно гасили свои долги из сбережений, которые лежали на банковских вкладах, и таким образом хотели спасти свои сбережения на фоне снижения ставок по депозитам, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. "Стоит также учитывать, что в условиях кризиса потребительские расходы снижались, а значит, высвобождались некоторые средства, которые также частично перетекали на снижение долговой нагрузки по ипотеке", — добавил он.

Соглашается с ним и старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева: на фоне ослабления рубля часть погашений могла осуществляться за счет валютных сбережений, стоимость которых выросла на 20% к рублю. Кроме того, отмечает она, в кризис заемщики стараются быстрее погасить свои кредиты в связи с неопределенностью относительно своих будущих доходов, продолжительностью кризиса и периода восстановления экономики.

"На фоне стабилизации ситуации с пандемией и частичным восстановлением экономической активности, небольшим ожидаемым ростом доходов в 2,5-3% и сокращением размера ежемесячного обязательного платежа, можно ожидать, что объем досрочных погашений сохранится на уровне 2020 года или немногим ниже", — прогнозирует Караваева.

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