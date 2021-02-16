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Депутат предложил давать льготную ипотеку на строительство частного дома
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В Госдуме предложили расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома, передает RT. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина... ПРАЙМ, 16.02.2021
льготная ипотека, ипотека, госдума, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. В Госдуме предложили расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома, передает RT. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина направил депутат Василий Власов.
Как отметил парламентарий, разработка мер поддержки индивидуального строительства — одна из задач, поставленных президентом России. Сейчас в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, где один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.
Однако, по словам Власова, наличие одной-единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов не является достаточным, чтобы полностью удовлетворить спрос на рынке или стимулировать индивидуальное жилищное строительство.
"Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность её реализации", — подчеркнул в своем письме Власов.
Для граждан, желающих построить частный дом именно в сельской местности, сейчас действует программа "Сельская ипотека", которая позволяет взять кредит со ставкой 3%.
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