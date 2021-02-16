МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. В Госдуме предложили расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома, передает RT. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина направил депутат Василий Власов. Путин поручил снизить ипотечную ставку для многодетных семей

Как отметил парламентарий, разработка мер поддержки индивидуального строительства — одна из задач, поставленных президентом России. Сейчас в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, где один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.

Однако, по словам Власова, наличие одной-единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов не является достаточным, чтобы полностью удовлетворить спрос на рынке или стимулировать индивидуальное жилищное строительство.

"Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность её реализации", — подчеркнул в своем письме Власов.

Для граждан, желающих построить частный дом именно в сельской местности, сейчас действует программа "Сельская ипотека", которая позволяет взять кредит со ставкой 3%.

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