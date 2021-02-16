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Биткоин вновь побил исторический рекорд
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической отметке 50 тысяч... ПРАЙМ, 16.02.2021
криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической отметке 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7.22 мск биткоин дорожал на 5,43% — до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 7.22 мск биткоин рос в цене на 5,74% — до 49 541 долларов. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов. Динамика приводится за сутки.
В воскресенье биткоин достигал отметки в 49 707 доллара, однако затем его стоимость начала снижаться, он просел на 8%.
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