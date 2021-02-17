МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за 2020 год выросла на 11,8%, до 33 023,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Задолженность по кредитам банкам Московского региона в ноябре снизилась

При этом удельный вес показателя в совокупных активах уменьшился до 47,9% (на 01.01.2021 — 50,0%).

За 2020 год кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 9,4%, до 19 675,8 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах несколько снизился (с 30,4% до 28,5% на 01.01.2021).

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 11,9%, до 10 155,1 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций уменьшилась с 15,4% до 14,7%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.01.2021 составила 99,2%.