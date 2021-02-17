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2021
https://1prime.ru/finance/20210217/833042073.html
Объем межбанковских кредитов Московского региона за 2020 год вырос
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за 2020 год увеличилась на 9,1%, до 7 192,9 млрд рублей,... ПРАЙМ, 17.02.2021
кредит, банк россии, банки, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за 2020 год увеличилась на 9,1%, до 7 192,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Динамику показателя определил исключительно рост МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 10,4%, до 6 505,6 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде снизилась с 11,2% до 10,4% на 01.01.2021.
Задолженность по выданным межбанковским кредитам за 2020 год выросла на 15,0%, до 7 899,8 млрд рублей. Динамику показателя определило в первую очередь увеличение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 18,5%, до 6 287,0 млрд рублей). Доля МБК в активах банков за 2020 год практически не изменилась и по состоянию на 01.01.2021 составила 11,5%.