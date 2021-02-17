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Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО снизилась почти в 13 раз
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Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2020 год снизилась почти в 13 раз по сравнению с 2019 годом и составила 67,832 миллиарда рублей, следует из отчета... ПРАЙМ, 17.02.2021
чистая прибыль, отчетность, новатэк, новости, бизнес, финансы, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2020 год снизилась почти в 13 раз по сравнению с 2019 годом и составила 67,832 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от реализации нефти и газа за год составила 699,75 миллиарда рублей, снизившись на 18%. Нормализованная чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за отчетный период составила 169,02 миллиарда рублей, показав снижение на 31%.
При этом по РСБУ чистая прибыль "Новатэка" по итогам 2020 года выросла на 58,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 376,58 миллиарда рублей.