МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2020 год снизилась почти в 13 раз по сравнению с 2019 годом и составила 67,832 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Энел Россия" ожидает сокращения чистой прибыли в 2021 году

Выручка от реализации нефти и газа за год составила 699,75 миллиарда рублей, снизившись на 18%. Нормализованная чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за отчетный период составила 169,02 миллиарда рублей, показав снижение на 31%.

При этом по РСБУ чистая прибыль "Новатэка" по итогам 2020 года выросла на 58,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 376,58 миллиарда рублей.