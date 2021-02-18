МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, приходящаяся на акционеров, по итогам 2020 года увеличилась в 1,5 раза и составила 3,627 миллиарда евро, следует из отчетности компании. СМИ: Apple и Nissan обсудили создание беспилотного автомобиля

Разводненная прибыль на акцию составила 3,39 евро против 2,22 евро по итогам 2019 года. Выручка Daimler за год сократилась на 11%, до 154,309 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Daimler, приходящаяся на акционеров, составила 3,485 миллиарда евро против убытка в 109 миллионов евро за аналогичный квартал предыдущего года. За квартал компания получила разводненную прибыль на акцию в 3,26 евро против убытка год назад в 0,1 евро. Выручка сократилась на 1%, до 46,621 миллиарда евро.

В четвертом квартале Daimler продал 881 550 автомобилей по всему миру (снижение на 3% в годовом выражении). По итогам всего 2020 года компания реализовала более 2,84 миллиона автомобилей, что на 15% меньше уровня предыдущего года. Чистая прибыль Toyota за девять месяцев фингода снизилась на 14%

В 2021 году компания ожидает выручку значительно выше уровня 2020 года, поскольку на фоне вакцинации от COVID-19 ожидается восстановление мировой экономики. Компания также ожидает листинг Daimler Truck на Франкфуртской фондовой бирже до конца 2021 года.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на конец 2020 года составляет около 288,5 тысячи человек.