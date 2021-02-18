МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Большинство участников рынка (71%) высказалось в пользу двухуровневой модели цифрового рубля – модели D, при которой банк по поручению клиента открывает ему на платформе ЦБ кошелек в цифровых рублях, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Роскачество рассказало о новых схемах цифровых мошенников

"71% высказался за модель D – это двухуровневая модель. Мы тоже к ней склоняемся и считаем, что это разумный вариант, который нам позволит, с одной стороны, двигаться вперед, с другой стороны — максимально использовать инфраструктуру банков и взаимодействовать достаточно близко", — сказала Скоробогатова в ходе конференции Ассоциации банков России.

Эта модель предполагает, что все взаимодействие клиентов будет происходить через банки: кредитная организация по поручению гражданина или компании будет открывать на платформе Банка России кошельки в цифровых рублях и проводить операции, пояснила первый зампред.

В презентации Скоробогатовой также было указано, что концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года, в июне пройдет общественное обсуждение концепции, а в декабре будет разработан прототип.

Кроме того, в ходе обсуждения цифрового рубля один из участников рынка поднял еще одну отдельную тему — возможность токенизации безналичных платежей, сказала Скоробогатова. ЦБ планирует изучить этот вопрос.

"Еще скажу, что в результате опроса мы получили мнение одного единственного участника рынка о необходимости токенизации безналичных средств. Важно сказать, что для нас это не цифровой рубль, это разные сущности. Цифровой рубль – это обязательства Центрального Банка и платформа Центрального Банка. Токенизация безнала – это непосредственно перевод существующих безналичных средств, коими являются обязательства кредитной организации в токенизированную форму. Мы эту дискуссию сейчас ведем", — заключила она.

Читайте также:

Банк России может ввести лимиты на конвертацию в цифровые рубли