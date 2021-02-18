МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. Банкам дали рекомендации о том, как бороться с обналичиванием средств

В четверг зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече, организованной Ассоциацией банков России, сообщил, что объем сомнительных транзитных операций через российские банки в 2020 году сократился на 16,7% — до 600 миллиардов рублей.

Бобрышева в свою очередь отметила, что объем сообщений в службу о подозрительных операциях ежегодно сокращается, за прошедший год он снизился на 30%.

"Возможно причина тому – пандемия, но задаем себе вопрос, а означает ли это, что снизился объем теневого сектора? Или схемы меняются, и привычные красные флажки не срабатывают?", — отметила она.

Бобрышева указала, что организаторы теневых схем для незаконного обналичивания и вывода средств за рубеж через банки постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют проведению подозрительных операций.

"В качестве примера могу привести активизацию транзитных компаний, в качестве которых стали выступать более активно юридические лица нерезиденты. Очевидно, что по таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах, а значит и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов", — заявила она.

Ранее сообщалось, что в России почти на треть сократилось незаконное обналичивание через банки