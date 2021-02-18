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В приложении "Сбербанк онлайн" произошел сбой
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Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение и проведении операций в нем, причины затруднений выясняются, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 18.02.2021
сбербанк онлайн, новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение и проведении операций в нем, причины затруднений выясняются, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.
"На данный момент наблюдаются временные затруднения при входе и при проведении операций через "Сбербанк онлайн". Сейчас специалисты уже выясняют причины затруднений", — сообщил сотрудник колл-центра.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 18.00 по московскому времени. Примерно 79% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 12% — на невозможность перевести деньги, еще 7% не могут совершить платеж со счета.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и других городов РФ.
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