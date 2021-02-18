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https://1prime.ru/finance/20210218/833076792.html
Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении
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Сбербанк уже устранил затруднения со входом в мобильное приложение — они длились менее минуты, все работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в кредитной организации. Ранее в... ПРАЙМ, 18.02.2021
сбербанк онлайн, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сбербанк уже устранил затруднения со входом в мобильное приложение — они длились менее минуты, все работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
Ранее в четверг в колл-центре банка РИА Новости рассказали, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение и проведении операций в нем.
"Затруднения уже устранены — они продолжались менее минуты. Все работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Ранее сообщалось о сбое в приложении "Сбербанк онлайн"