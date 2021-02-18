МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сбербанк уже устранил затруднения со входом в мобильное приложение — они длились менее минуты, все работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в кредитной организации. Сбербанк спрогнозировал самый слабый курс рубля в году

Ранее в четверг в колл-центре банка РИА Новости рассказали, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение и проведении операций в нем.

"Затруднения уже устранены — они продолжались менее минуты. Все работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее сообщалось о сбое в приложении "Сбербанк онлайн"