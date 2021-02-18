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https://1prime.ru/finance/20210218/833077598.html
Банк России ожидает наращивания ипотечного кредитования
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Темпы ипотечного кредитования в России после скромных январских результатов в дальнейшем будут наращиваться, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора. "В... ПРАЙМ, 18.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Темпы ипотечного кредитования в России после скромных январских результатов в дальнейшем будут наращиваться, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.
"В дальнейшем после сезонно скромного январского роста можно ожидать продолжения наращивания ипотечного кредитования", — говорится в сообщении.
Ипотечный портфель, по опросам крупнейших банков, в январе вырос лишь на 1% после роста около 3% ежемесячно в сентябре-декабре 2020 года. Регулятор в большей степени связывает это с праздниками.
Кроме того, на снижение спроса также может влиять и рост цен на недвижимость (за 2020 год цены на первичном рынке выросли на 12%, а на вторичном – на 9,5%), указал ЦБ.
Доля программы "Льготная ипотека 6,5%" в выдачах при этом вернулась к уровню около 30%, однако объем выдач сократился до 75 миллиардов рублей по сравнению с пиковыми значениями осени 2020 года (около 160 миллиардов рублей.).
Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму свыше 1,1 триллиона рублей.
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