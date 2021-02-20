МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам декабря снизилась на 0,2 процентного пункта и на 1 января составила 4,9%, что стало минимальным уровнем с начала мая прошлого года, следует из материалов Банка России. Банк России дал прогноз по росту цен на нефть

Объемы "плохой" задолженности в последнем месяце прошлого года также сократились — на 2,7%, до 979,2 миллиарда рублей.

По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 января составляли 19,85 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 0,9%.

Банк России в январе сообщал, что значительного ухудшения качества кредитов в 2020 году не произошло, а имеющиеся у российских банков "плохие" кредиты покрыты резервами и большого риска не представляют.