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2021
https://1prime.ru/finance/20210220/833090248.html
Центробанк зафиксировал снижение доли "плохих" кредитов россиян
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Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам декабря снизилась на 0,2 процентного пункта и на 1 января составила 4,9%, что стало минимальным уровнем с начала мая... ПРАЙМ, 20.02.2021
кредит, цб рф, центробанк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам декабря снизилась на 0,2 процентного пункта и на 1 января составила 4,9%, что стало минимальным уровнем с начала мая прошлого года, следует из материалов Банка России.
Объемы "плохой" задолженности в последнем месяце прошлого года также сократились — на 2,7%, до 979,2 миллиарда рублей.
По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 января составляли 19,85 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 0,9%.
Банк России в январе сообщал, что значительного ухудшения качества кредитов в 2020 году не произошло, а имеющиеся у российских банков "плохие" кредиты покрыты резервами и большого риска не представляют.