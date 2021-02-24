МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк России не исключает введение комиссий за пользование цифровым рублем, при этом считает, что они должны быть минимальными и едиными по всей стране, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе онлайн-дискуссии "Зачем нужен цифровой рубль".

"Мы, конечно, считаем, что цифровой кошелек должен открываться бесплатно. С точки зрения переводов и комиссий за перевод — это должны быть минимальные комиссии. Мы не планируем начислять проценты на остаток на кошелек", — сказала она. Банк России рассказал, когда может повысить ключевую ставку

При этом комиссии за использование цифрового рубля будут едиными для всей страны. "Будет такое же свойство, как у наличных — держать в вашем кошельке ваши деньги, но в цифровом виде. При этом вы ими распоряжаетесь, а не тот банк, где вы храните остатки на своих счетах. И вы можете их перевести или их, например, обменять на наличные или безналичные, но это ваше решение, и там не будет никаких ограничений ни с точки зрения лимитов по операциям, и будут единые тарифы по стране, если вы, например, захотите воспользоваться цифровым рублем как платежным средством", — добавила Скоробогатова.

В то же время она отметила, что вопрос тарифов пока нерешенный. "Вопрос тарифов — это вопрос обсуждения с рынком. Это не принятое решение. Возможно, по результатам нашей концепции мы примем решение, что тарифы вообще не нужны при таких перечислениях", — добавила она.

По словам первого зампреда ЦБ, регулятор до 1 апреля должен подготовить концепцию по выбранной модели цифрового рубля, где, в том числе, предложит условия ратификации.

Идею цифрового рубля регулятор представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.

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