МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Прибыль российских банков по итогам 2021 года может сократиться на 20–30% по сравнению с 2020-м, когда сумма составила 1,6 триллиона рублей, пишут "Известия" со ссылкой на мнение директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмилы Кожекиной. Банкам рекомендовали активнее предупреждать клиентов о рисках

По ее словам, доход банков может существенно снизиться вследствие сокращения чистой процентной маржи на фоне низкой ключевой ставки, а размер резервов по реструктуризированным кредитам придется увеличивать на 500 миллиардов рублей.

В НРА прогнозируют еще большее падение показателя прибыли. Старший аналитик банковских рейтингов Надежда Караваева считает, что она составит 900 миллиардов рублей, на 44% меньше, чем в прошлом году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России, заявила, что усиление конкуренции на фоне низких процентных ставок будет давить на банковскую маржу. Финансовым организациям также придется доформировать резервы, однако это будет сделано постепенно.

В Сбербанке и ВТБ отметили, что по итогам 2021 года ждут значительного увеличения прибыли, а в ПСБ, РСХБ и банке "Санкт-Петербург" планируют получить результаты, сопоставимые с прошлогодними.

При этом эксперты уверены, что отложенное влияние пандемии и кризиса все же будет сказываться на банках еще как минимум два-три года.

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