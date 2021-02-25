МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Валютные средства компаний в российских банках в январе увеличились на 2,5% и на 1 февраля стали составлять 163,1 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с начала апреля 2018 года, следует из данных ЦБ. Однако долго такая ситуация вряд ли продлится: компании уже в ближайшие месяцы начнут тратить валюту на бизнес-планы, прокомментировал эту информацию РИА Новости старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Банки могут внедрить ряд сервисов в Системе быстрых платежей раньше срока

По данным регулятора, компании нарастили валютные средства в прошлом месяце благодаря их притоку на текущие счета. Так, они выросли на 12,1% — до рекордных 59 миллиардов долларов. Одновременно юрлица забирали валюту с банковских вкладов: их объем снизился на 2,2% — до 104,2 миллиарда долларов.

"Приток валюты на счета компаний, насколько известно, произошел за счет средств нефтегазовых компаний. Вероятнее всего, такое размещение средств на текущие счета не является долгосрочным, валютные ресурсы будут востребованы компаниями по мере реализации их финансовых планов, и поэтому в течение ближайших месяцев колебания валютных депозитов юридических лиц могут быть и в сторону их оттока", — говорит Проклов.

В то же время объем валютных средств россиян вернулся к снижению после двух месяцев роста: в январе они сократились на 0,5% — до 91,6 миллиарда долларов. Такой разворот связан с оттоком средств с банковских депозитов и недостаточным притоком на текущие счета. Так, за прошлый месяц россияне забрали со вкладов 943 миллиона долларов, а счета пополнили лишь на 456 миллионов долларов.

Россияне вновь начали забирать валюту из-за традиционно более высоких расходов во время январских праздников, а дополнительным фактором остаются низкие ставки по депозитам, пояснил Проклов.

По данным ЦБ, валютные средства клиентов российских банков выросли в январе на 1,6% — до 269 миллиардов долларов, что стало максимумом с начала февраля 2018 года.

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