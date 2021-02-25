МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Женщины чаще обращаются за реабилитацией после коронавируса, чем мужчины, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Росгосстрах Жизни", которая в прошлом году вместе с материнским "Росгосстрахом" запустила на рынок страховку на случай осложнений от COVID-19. Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

В октябре прошлого года эта программа стала первой подобной на рынке. По состоянию на 18 февраля россияне купили более 33 тысяч таких страховок на общую сумму 25,2 миллиона рублей.

"СК "Росгосстрах Жизнь" проанализировала обращения и страховые случаи и выяснила, что большая часть обратившихся за реабилитацией после СOVID-19 — женщины (72%); при этом страховую программу мужчины покупают чаще (54% против 46%)", — рассказал страховщик.

Также в компании подсчитали, что 80% обратившихся — это клиенты в возрасте от 40 до 60 лет, средний возраст обратившегося составил 47 лет. Средний возраст покупателя страховой программы при этом составил 43 года.

"Большая часть обращений — более 50% — по продукту "Восстанови здоровье" приходится на январь. По этим случаям в настоящий момент мы собираем документы и готовимся направить клиентов на реабилитацию", — добавила руководитель управления по развитию дополнительных сервисов "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.

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