МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысячи рублей) в РФ в январе 2021 года составило 1,88 миллиона штук, что на 23,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Выручка страховых брокеров выросла на 3% в 2020 году

"После сокращения весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, в дальнейшем выдача займов "до зарплаты" не только полностью восстановилась, но возобновила рост. Так, начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%", — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В январе 2021 года наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в Москве (97,9 тысячи единиц), Московской области (87 тысяч), Краснодарском крае (73,8 тысячи), а также в Свердловской области (68,4 тысячи) и Башкирии (64,9 тысячи).

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали Ставропольский край (+60,1%), Московская область (+49,9%), Ханты-Мансийский АО (+42,8%), а также Москва (+42,8%) и Краснодарский край (+38,7%). В то же время в ряде регионов из топ-30, в январе 2021 года было зафиксировано сокращение количества выданных микрозаймов, в том числе, в Архангельской (-11,5%) и Белгородской (-10%) областях.