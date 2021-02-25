МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе нарастили выдачу ипотеки на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 86 тысяч кредитов, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Число выданных россиянам "займов до зарплаты" в январе выросло на 23%

"По данным ОКБ, банки выдали в январе 2021 года 86 тысяч ипотечных кредитов, что на 11% больше, чем в январе 2020 года. Такое количество выдач является рекордным для первого месяца года", — сообщили эксперты.

Отмечается, что среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, лучшая динамика наблюдалась в Тюменской области (+26% к январю 2020 года), Краснодарском крае (+25%), Оренбургской области и Удмуртской республике (по +24%) и Югре (+22%). Наименьшая динамика — в Кировской, Самарской и Нижегородской областях (по +3%), Омской области и Башкортостане (по +2%) и Пермском крае (+1%). В Санкт-Петербурге в январе банки выдали на 7% больше ипотечных кредитов, а в Москве — на 16%.

"Прошлый год был рекордным для ипотечного кредитования, несмотря на пандемию. В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: благодаря снижению Банком России ключевой ставки и продлению программы льготной ипотеки полная стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, а высокое качество новых заемщиков позволило банкам и дальше наращивать кредитные портфели", — прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович.