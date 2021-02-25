МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти РФ выделят в 2021 году порядка 7,8 миллиарда рублей на новую программу льготного кредитования бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Матвиенко хочет поощрять бизнесменов за меценатство

Накануне премьер сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса из пострадавших отраслей со ставкой в 3%.

"Президент одобрил решение о запуске новой льготной кредитной программы на восстановление предпринимательской деятельности, она будет называться ФОТ 3.0. В этом году на ее реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7,8 миллиарда рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, программой могут воспользоваться те компании, которые испытывают сложности из-за ограничений в связи с коронавирусом, в том числе компании общепита, культуры и спорта. "Потенциально такой помощью смогут воспользоваться 75 тысяч предпринимателей", — добавил он.