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Власти выделят 7,8 миллиарда рублей на новую программу поддержки бизнеса
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Власти РФ выделят в 2021 году порядка 7,8 миллиарда рублей на новую программу льготного кредитования бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Накануне премьер сообщил,... ПРАЙМ, 25.02.2021
бизнес, льготное кредитование, новости, экономика, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти РФ выделят в 2021 году порядка 7,8 миллиарда рублей на новую программу льготного кредитования бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Накануне премьер сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса из пострадавших отраслей со ставкой в 3%.
"Президент одобрил решение о запуске новой льготной кредитной программы на восстановление предпринимательской деятельности, она будет называться ФОТ 3.0. В этом году на ее реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7,8 миллиарда рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По его словам, программой могут воспользоваться те компании, которые испытывают сложности из-за ограничений в связи с коронавирусом, в том числе компании общепита, культуры и спорта. "Потенциально такой помощью смогут воспользоваться 75 тысяч предпринимателей", — добавил он.