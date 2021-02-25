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https://1prime.ru/finance/20210225/833116334.html
Чистая прибыль "Зарубежнефти" по МСФО упала на треть
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Чистая прибыль "Зарубежнефти" по МСФО за 2020 год упала на 32% по сравнению с 2019 годом и составила 9,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте компании. "Высокий уровень... ПРАЙМ, 25.02.2021
отчетность, чистая прибыль, зарубежнефть, новости, финансы, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Зарубежнефти" по МСФО за 2020 год упала на 32% по сравнению с 2019 годом и составила 9,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте компании.
"Высокий уровень экономической эффективности позволяет группе компаний "Зарубежнефть" завершить 2020 год с чистой прибылью в размере 9,2 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.
Консолидированная выручка от реализации за 2020 год составила 82,9 миллиарда рублей, что на 10,7% меньше показателя 2019 года. Консолидированный показатель EBITDA составил 21,5 миллиарда рублей, указывается в сообщении.
Как отмечает компания, падение основных финансовых показателей связано с нисходящим трендом в мировых ценах на нефть и сложной экономической конъюнктурой.
"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер — РФ в лице Росимущества.