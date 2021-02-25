МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Зарубежнефти" по МСФО за 2020 год упала на 32% по сравнению с 2019 годом и составила 9,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте компании.

"Высокий уровень экономической эффективности позволяет группе компаний "Зарубежнефть" завершить 2020 год с чистой прибылью в размере 9,2 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Консолидированная выручка от реализации за 2020 год составила 82,9 миллиарда рублей, что на 10,7% меньше показателя 2019 года. Консолидированный показатель EBITDA составил 21,5 миллиарда рублей, указывается в сообщении.

Как отмечает компания, падение основных финансовых показателей связано с нисходящим трендом в мировых ценах на нефть и сложной экономической конъюнктурой.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер — РФ в лице Росимущества.