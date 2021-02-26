МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Банк России разработал критерии для мобильных приложений кредитных организаций, которые обязаны предоставлять гражданам после идентификации возможность дистанционно открывать счета, вклады, а также получать кредиты в рублях, следует из проекта указания, размещенного на сайте регулятора. ЦБ заявил о повышенных рисках для базового сценария развития России

В конце прошлого года в России был принят закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении широкого спектра финансовых и государственных услуг.

По закону банки с универсальной лицензией должны дистанционно открывать счета и выдавать кредиты в рублях клиентам-физлицам после идентификации.

Такую возможность кредитная организация должна предоставлять через сайт и мобильное приложение, соответствующее критериям ЦБ.

"Проектом предлагается установить критерии для мобильных приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться дистанционно, в целях оптимизации затрат банков на реализацию указанной обязанности", — говорится в пояснительной записке.

Документ обязывает кредитную организацию, у которой несколько мобильных приложений, предоставить возможность удаленно открывать счета и получать кредиты через то приложение, которым пользуется большинство клиентов.

Указывается, что в случае принятия этого проекта, он вступит в силу с января 2022 года.

Читайте также:

ЦБ предсказал самый популярный вид мошенничества