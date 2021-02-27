МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В своем ежегодном послании акционерам компании Berkshire Hathaway, её основатель Уоррен Баффет раскрыл свой подход к инвестициям и, в частности, дал несколько советов. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

В первую очередь он посоветовал "не сидеть" сейчас в облигациях, поскольку, например, 10-летние облигации Минфина США под конец 2020 года упали на 94 процента по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Миллиардер считает, что основой капитала являются "время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий".

"Владение акциями — игра с положительной суммой. Даже терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не будет менять стратегию", — отметил он.

Помимо прочего, Баффет вспомнил старые сделки и описал подход Berkshire Hathaway в отношениях с акционерами. Вопреки ожиданиям, Баффет не стал комментировать внутриполитическую ситуацию в США и ситуацию вокруг трейдеров с Reddit.