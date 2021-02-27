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2021
https://1prime.ru/finance/20210227/833129568.html
Американский миллиардер дал советы инвесторам
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В своем ежегодном послании акционерам компании Berkshire Hathaway, её основатель Уоррен Баффет раскрыл свой подход к инвестициям и, в частности, дал несколько советов. В первую... ПРАЙМ, 27.02.2021
инвестиции, миллиардер, уоррен баффет, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В своем ежегодном послании акционерам компании Berkshire Hathaway, её основатель Уоррен Баффет раскрыл свой подход к инвестициям и, в частности, дал несколько советов.
В первую очередь он посоветовал "не сидеть" сейчас в облигациях, поскольку, например, 10-летние облигации Минфина США под конец 2020 года упали на 94 процента по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Миллиардер считает, что основой капитала являются "время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий".
"Владение акциями — игра с положительной суммой. Даже терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не будет менять стратегию", — отметил он.
Помимо прочего, Баффет вспомнил старые сделки и описал подход Berkshire Hathaway в отношениях с акционерами. Вопреки ожиданиям, Баффет не стал комментировать внутриполитическую ситуацию в США и ситуацию вокруг трейдеров с Reddit.