МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минцифры РФ подготовило проект, который позволит расширить число компаний-участниц программы льготного кредитования на внедрение российских цифровых решений, говорится в сообщении министерства. Российский бизнес запросит новые меры господдержки у правительства

Минцифры в августе 2020 года запустило программу, в рамках которой компании могут получить льготные кредиты под 1-5% годовых на реализацию проектов цифровой трансформации на основе российских решений, а министерство будет компенсировать банкам недополученные ими доходы на предоставление таких кредитов. Минцифры компенсирует банкам 90% ключевой ставки ЦБ.

Ключевое изменение программы, предложенное Минцифрой, коснулось возможного размера кредита — минимальная сумма снижена до 5 миллионов рублей с 25 миллионов рублей. По условиям программы, заемщик не менее 70% средств должен направить на приобретение и внедрение российских цифровых решений. "Благодаря увеличению объема софинансирования министерством, процентная ставка по кредиту может быть снижена при наличии у компании утвержденной стратегии цифровой трансформации. Для удобства компаний упрощены требования к заявительной и отчетной документации, а также оптимизирован механизм согласования кредитов", — говорится в сообщении.

Кроме того, проектом отменяется требование о наличии у банка не менее 20 миллиардов рублей собственных средств. Вместе с тем для обеспечения надежности требования к сроку деятельности банка и кредитному рейтингу сохраняются. "Воспользоваться субсидией теперь смогут финансовые организации, предоставляющие только услуги факторинга", — отмечается в сообщении. X5 может провести IPO своего онлайн-бизнеса не ранее конца 2022 года

"Привлечение кредитных средств дает возможность компаниям не откладывать, а напротив, вывести в приоритет цифровую трансформацию. Требование к использованию российских решений поддерживает наших разработчиков и стимулирует процессы импортозамещения. Таким образом, программа льготного кредитования Минцифры способствует решению нескольких стратегических обозначенных президентом задач. Субсидия на текущий год позволит заключить кредитные соглашения на сумму до 40 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что программой льготного кредитования Минцифры уже воспользовались МТС, агропромышленный холдинг "Комос Групп", электроэнергетическая компания "Т Плюс", "Почта России", РЖД. "В текущем портфеле кредитных соглашений, составляющем около 35 млрд рублей, суммарно преобладают коммерческие компании. В программе участвует 15 банков, в том числе системообразующих", — отметил Паршин.

Минцифры рассчитывает, что обновленный проект постановления вступит в силу весной текущего года. "В результате этой мерой поддержки сможет воспользоваться больше компаний, оптимизируются процедуры подачи и рассмотрения заявок, расширится круг уполномоченных банков", — отмечает министерство.