МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер выданных в январе кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился почти на 30% и составил 224,5 тысячи рублей.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что "это произошло после "карантинного" снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года".
В январе 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (482,4 тысяч рублей), Московской области (360,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (335,1 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (332,1 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (295,4 тысячи рублей).
При этом в январе 2021 года самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам потребкредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (+50,2%), Ленинградская (+49,6%), Иркутская (+44,5%) и Кемеровская (+43,5%) области, а также Красноярский край (+36,2%). Меньше всего в топ-30 регионов средний чек по потребкредиту за год вырос в Санкт-Петербурге (+17,6%), Ростовской области (+18,3%) Краснодарском крае (+21,9%) и Челябинской области (+22,1%), В Москве средний размер потребительского кредита за тот же период увеличился на 23,6%.
https://1prime.ru/finance/20210302/833143700.html