МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер выданных в январе кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился почти на 30% и составил 224,5 тысячи рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что "это произошло после "карантинного" снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года". Эксперт научил, как узнать, не висят ли на вас чужие кредиты

В январе 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (482,4 тысяч рублей), Московской области (360,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (335,1 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (332,1 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (295,4 тысячи рублей).

При этом в январе 2021 года самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам потребкредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (+50,2%), Ленинградская (+49,6%), Иркутская (+44,5%) и Кемеровская (+43,5%) области, а также Красноярский край (+36,2%). Меньше всего в топ-30 регионов средний чек по потребкредиту за год вырос в Санкт-Петербурге (+17,6%), Ростовской области (+18,3%) Краснодарском крае (+21,9%) и Челябинской области (+22,1%), В Москве средний размер потребительского кредита за тот же период увеличился на 23,6%.