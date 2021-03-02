МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Количество заявлений граждан на реструктуризацию кредитов значительно снизилось, сообщается на сайте Банка России. Норма сбережений россиян сохраняется на повышенном уровне

По данным регулятора, с 28 января по 24 февраля банки получили 79,5 тысячи заявлений граждан на реструктуризацию кредитов, что примерно на 8% выше, чем в предыдущий период (то есть, с начала года), который включал в себя продолжительные новогодние праздники.

"Однако по сравнению с декабрем 2020 года отмечено снижение количества заявок более чем на четверть. Таким образом, можно предположить, что по мере восстановления экономики необходимость граждан в такой услуге снижается", — отмечает ЦБ.

Всего же за весь период, включающий в себя и "кредитные каникулы", с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года, также отмечает ЦБ, банки получили 3,357 миллиона обращений граждан о реструктуризации. Как сообщает регулятор, в настоящее время рассмотрено 99% обращений, одобрено 2,002 миллиона, или 60,3% от рассмотренных, уже проведено свыше 1,8 миллиона реструктуризаций на 895 миллиардов рублей.

Кроме того, общее число реструктурированных кредитов у предпринимателей достигло 97,6 тысячи, их доля в общем количестве одобренных заявок составила 97%. А в период с 28 января по 24 февраля малый и средний бизнес направил в банки немногим более 5 тысяч обращений за реструктуризацией.