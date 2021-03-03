МОСКВА, 3 марта – ПРАЙМ. В 2021 году только единицы не пользуются банкоматами. Но случаи некорректной работы этих устройств, увы, не редкость. Бывали ситуации, когда клиенту выдавались поддельные купюры, рассказал агентству "Прайм" председатель коллеги Адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим. Специалист рассказал, что делать, если у вас выявили фальшивую купюру

"Вероятность получения сувенирной бумажки вместо реальных денег, конечно, крайне мала, но летом 2018 года прогремело одно дело: виновный положил на карту фальшивки, а устройство их приняло. Вследствие этого незаконным способом были получены банковские средства", — говорит адвокат.

С тех пор большинство аппаратов для приёма и выдачи денег заменили с целью недопущения подобных преступлений в будущем. Но в некоторых регионах России всё-таки остались устаревшие устройства, система защиты которых до сих пор оставляет желать лучшего.

Как правило, после выдачи купюр банкоматом сразу человек их сразу убирает. Однако во избежание неприятностей стоит потратить пару минут на проверку рядом с устройством, считает она.

"При обнаружении фальшивки необходимо незамедлительно позвать свидетеля и вызвать полицию. Все автоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи сувенирной купюры самим аппаратом, поэтому в качестве доказательства данная запись будет очень кстати", — отмечает Сулим. Юрист дал совет, как быть, если в магазине назвали вашу купюру фальшивой

Она также обращает внимание, что в таких ситуациях крайне важно сохранять спокойствие. Некоторые люди почему-то считают правильным вернуть "билет банка приколов" обратно. Этими действиями можно еще больше усугубить ситуацию.

Правильным будет дождаться сотрудников правоохранительных органов для разбирательства и фиксации нарушения, считает адвокат.

Если же получилось так, что факт выдачи фальшивки был обнаружен уже за пределами банка или за пределами видимости камер банкомата, то следует вернуться обратно, зафиксировать номер техники, выдавшей подделку, а затем обратиться в банк, добавляет Сулим.

"В этом случае придётся написать заявление и ожидать реакции от банковской организации. В случае отсутствия какого-либо ответа необходимо пойти в полицию или прокуратуру", — заключила она.