МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Невозможность открыть счет в банке — проблема, которая преследует не только начинающих предпринимателей, не успевших еще доказать банкирам свою благонадежность, но и обычных законопослушных граждан. Виной всему — давление на финансовые организации со стороны регуляторных органов, которые в последнее время перенесли на банкиров существенную часть ответственности за операции их клиентов, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Тимофей Перов. Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит

Чтобы не попасть на санкции сверху, банкам приходится действовать осторожнее, усиливать контроль и изучать своих клиентов, отсюда и возросшее число отказов при открытии счета.

"Причин для отрицательного решения при открытии счета или выпуска карты физическому лицу может быть много. Но чаще всего — это неполадки с документами, удостоверяющими личность: отсутствие паспорта или заменяющего его документа, наличие посторонних отметок в документах", — говорит эксперт.

Иностранному гражданину могут отказать в открытии счета, если он не предоставит в банк миграционную карту и документы, подтверждающие право на легальное пребывание на территории страны.

Так же из-за участившихся случаев мошенничества, бороться с которым ЦБ заставляют финансовые организации, отказать в открытии счета могут при выявленных фактах мошенничества или обнала ранее, либо же клиент фигурирует в "черных" списках финансового мониторинга и службы безопасности, отмечает он. Юрист рассказал, кто может оформить кредит по вашему паспорту

Каждый банк обрабатывает такие списки по-разному. У кого-то может стоять критерий отказа только в том случае, если есть строгое совпадение ФИО и даты рождения, а у кого-то просто ФИО, соответственно, в таком случае вероятность, что "чистому" физическому лицу не откроют счет намного выше и именно в таких ситуациях можно и нужно пробовать открыть счет в другом банке, чаще всего это сработает, добавляет Петров.

Сейчас банки не обязаны сообщать мотивы своих решений клиентам. Однако каждый вправе потребовать официальный документ по "отказу" с конкретной формулировкой, пригрозив банкирам ГК РФ и напомнив им, что договор банковского счета является публичным договором, и отказ банка в открытии счета физическому лицу по причинам, не регламентированным законодательно, является прямым нарушением закона, резюмировал эксперт.