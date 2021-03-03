МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Сбербанк начал принимать заявки по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, рассчитывает предоставить таких ссуд более чем на 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"В Сбербанк начали поступать первые заявки по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей", — сообщили в банке. Рынок российских акций в марте снизится, рубль подрастет к доллару

Отмечается, что в первые дни после объявления о запуске программы принято уже более 50 заявок на сумму около 100 миллионов рублей. "Заключение кредитных договоров по программе начнется 9 марта в соответствии с постановлением правительства. В целом мы рассчитываем предоставить по этой программе финансирование в размере более 100 миллиардов рублей", — добавил зампред правления банка Анатолий Попов.

Согласно условиям программы процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность штата на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.