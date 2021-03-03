МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. ВТБ оценивает рост автокредитования в России в январе-феврале в 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в марте этот вид кредитования, по прогнозу банка, вырастет на 5–6% по отношению к февралю.

"По итогам января-февраля 2021 года на российском рынке автокредитования объем выдачи кредитов может достигнуть 124,5 миллиарда рублей. Согласно данным автобизнеса ВТБ, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит примерно 20%. В марте, по оценкам экспертов банка, рынок продолжит расти по отношению к февралю на 5-6%", — говорится в сообщении ВТБ. ВТБ прогнозирует замедление роста цен на недвижимость

Во многом на то, что в феврале рынок автокредитования продолжил расти и уже опережает показатели продаж до пандемии, повлиял отложенный спрос населения: многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года, отметил начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий, чей комментарий приводит пресс-служба.

ВТБ по итогам февраля предоставил жителям России на покупку машин 7,9 тысячи кредитов на сумму более 8 миллиардов рублей, — это на 13% больше, чем в январе, и на 61% превышает показатель февраля 2020 года. Общий объем выданных кредитов с начала года превысил 15 миллиардов рублей, рассказал Высоцкий.

По его словам, на показатели роста автокредитования в России влияют несколько факторов. Во-первых, в текущем году благодаря вакцинации не ожидается нового локдауна, поэтому массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров не будет. Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

"Второй, не менее важный фактор – мы рассчитываем на продление госпрограммы. В-третьих, положительная динамика будет зависеть от предложений банков по кредитам на подержанные автомобили и, как следствие, увеличения спроса на машины данного сегмента", — отметил Высоцкий.

Четвертым фактором, по его словам, может стать цифровизация автокредитования. По прогнозам банка, в 2021 году каждая третья заявка в ВТБ будет подана онлайн.