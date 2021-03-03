МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заемщиков – физических лиц обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения поручения — 15 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены.

В своем последнем обзоре финансовой стабильности Банк России предположил, что банки могут быть заинтересованы в выдаче ипотеки по плавающим ставкам ввиду общего снижения кредитных ставок на рынке.

По данным ЦБ, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов сейчас составляет менее 0,1%.

РИА Новости в начала января опросило крупнейшие кредитные организации — большинство из них не заинтересовано в выдаче ипотеки по плавающим ставкам. Банки назвали такие кредиты непредсказуемыми и некомфортными для заемщика и отметили, что в прошлом они пользовались низким спросом.

В то же время Сбербанк оказался среди тех, кто верит в будущее новых форм ипотечного кредитования, и высказался за такой инструмент, как ипотека с плавающим сроком и фиксированным платежом.