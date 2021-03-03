МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Кредитование по плавающим ставкам при резком их росте может "заразить" другие кредиты заемщика, это системный риск для банковского сектора, говорится в докладе Банка России на тему регулирования рисков, связанных с возможным распространением плавающих ипотечных ставок.

"Кредитование по плавающим ставкам может нести повышенные системные риски, в том числе приводить к реализации "эффекта заражения" в банковском секторе. Например, если заемщик берет кредит по плавающей ставке и ставка существенно возрастает, то его показатель долговой нагрузки (ПДН) автоматически увеличивается и ухудшается качество его кредитов, взятых в других банках по фиксированной ставке, тем самым кредитные портфели этих банков также ухудшаются", — сказано в документе. Эксперт сказал, как изменятся ставки по ипотеке весной

В докладе отмечается, что "при чрезмерном преобладании плавающих ставок в кредитовании их риски могут существенно превышать выгоды".

В целом международный опыт, как и пример с валютной ипотекой в России, показывает, что при чрезмерном преобладании плавающих ставок в кредитовании их риски могут существенно превышать выгоды, в то же время отмечает регулятор.

В связи с этим в отношении ипотечного кредитования физических лиц по плавающей ставке часто применяется специфическое регулирование. ВТБ предсказал рост ипотечных ставок уже в этом году

Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку.

В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены.

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