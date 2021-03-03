МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Банк России представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой, включая полный ее запрет, ограничение доли таких ссуд на рынке, круга потенциальных заемщиков или на величину изменения ставки, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций. Сбербанк в четыре раза увеличил сумму рефинансирования ипотеки

"Вариант 1. Полный запрет кредитования физических лиц по плавающим ставкам. В качестве опции данного варианта может также рассматриваться запрет отдельных видов кредитования по плавающей ставке – например, кредитов с фиксированным размером аннуитетного платежа как наиболее сложного вида кредитов для восприятия и оценки заемщиком и для кредитного сопровождения банком", — пишет ЦБ.

Второй вариант регулирования — введение законодательных ограничений на величину изменений процентной ставки или срока до погашения по кредитам с плавающей ставкой и фиксированным ежемесячным платежом.

Также ЦБ предлагает рассмотреть возможность наделения его совета директоров полномочиями на установление количественных ограничений кредитования по плавающим ставкам.

Законодательное ограничение круга потенциальных заемщиков, которые смогут привлекать ипотечные кредиты по плавающим ставкам, является четвертым вариантом регулирования данного сегмента.

Здесь Банк России предлагает ввести понятие "квалифицированных заемщиков" — лиц, чье финансовое положение достаточно устойчиво в момент привлечения кредита и, наиболее вероятно, сохранит свою устойчивость в случае резкого роста процентных ставок. Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам

Кроме того, ЦБ предложил два варианта регулирования кредитов с плавающими ставками при помощи макропруденциальных мер: ввести дополнительные надбавки для таких ссуд или изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки в целях использования действующего механизма макропруденциальных надбавок.

Ипотека с плавающими ставками в РФ должна быть строго ограничена, считает ЦБ.

"В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков и их неплатежеспособности. Это несло бы серьезные социальные и макроэкономические риски, так как долговые проблемы граждан неизбежно привели бы к спаду потребления, кризису на рынке недвижимости, потере жилья", — пишет регулятор в докладе на тему ипотеки с плавающими ставками.

Такое развитие ситуации означало бы для самих банков неэффективность управления процентным риском, трансформацию его в кредитный риск и существенные убытки, поэтому кредитные организации должны использовать набор инструментов управления процентным риском.

"Применение плавающих ставок должно быть строго ограничено – только теми заемщиками, у которых есть запас по показателю долговой нагрузки и которые останутся платежеспособными в случае повышения процентных ставок", — добавил регулятор.

Помимо этого, Банк России указал на риски "заражения" кредитов по плавающим ставкам